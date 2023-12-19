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ميقاتي: جلسات مجلس النواب أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان وأن الاحتكام إلى روح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد

Lebanon 24
19-12-2023 | 03:32
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