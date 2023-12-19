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رئيس الحكومة: في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري نصر على اعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة وهذا الملف قيد المتابعة

Lebanon 24
19-12-2023 | 03:33
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