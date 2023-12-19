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أخبار عاجلة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: سنواصل دعم أوكرانيا مهما طال الأمر
Lebanon 24
19-12-2023
|
03:58
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