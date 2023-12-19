Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ: استخدام حماس للطائرات المسيّرة التجارية المجهزة بالقنابل كشف عن ثغرات في الدفاعات الإسرائيلية (الجزيرة)

Lebanon 24
19-12-2023 | 04:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في جنين منذ فجر أمس هي امتداد للحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا الفلسطيني (الجزيرة)
lebanon 24
19/12/2023 14:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نطالب المجتمع الدولي بإدانة استغلال حماس للبنى التحتية المدنية في ارتكاب جرائم تتعارض مع قوانين الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
19/12/2023 14:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نرفض أي دعوة لوقف إطلاق النار رفضا قاطعا لأن هذا يصب في مصلحة حماس (الجزيرة)
lebanon 24
19/12/2023 14:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: انتقلنا للمرحلة الثالثة من المناورة البرية وبدأنا العمل ضد معاقل حماس جنوبا (الجزيرة)
lebanon 24
19/12/2023 14:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2023-12-19
06:41 | 2023-12-19
06:16 | 2023-12-19
06:11 | 2023-12-19
05:50 | 2023-12-19
05:44 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24