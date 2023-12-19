Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الاتصالات جوني القرم عقب انتهاء الجلسة الوزارية: "بكير لتعيين رئيس للأركان"

Lebanon 24
19-12-2023 | 04:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الاتصالات جوني القرم من السرايا لـmtv: الجلسة اليوم لن تشهد تعييناً لرئيس الأركان ولا أعتقد أن هناك طروحات خارج جدول الأعمال
lebanon 24
19/12/2023 14:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "الجمهورية القوية": "التقدميّ" طلب منا الضغط لتعيين رئيس للأركان
lebanon 24
19/12/2023 14:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد لغوتيريش دعم الجهود الأممية لحشد الجهود الدولية لخفض التصعيد
lebanon 24
19/12/2023 14:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد على أن استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة (الجزيرة)
lebanon 24
19/12/2023 14:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2023-12-19
06:41 | 2023-12-19
06:16 | 2023-12-19
06:11 | 2023-12-19
05:50 | 2023-12-19
05:44 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24