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اليونيسف: نشعر بالغضب لمقتل أطفال في مستشفيات غزة بعد أن تعافوا من عمليات بتر (العربية)

Lebanon 24
19-12-2023 | 05:04
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