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مدير مستشفى أبو يوسف النجار: 34 شهيدا في رفح أمس أغلبهم من النازحين جراء القصف الإسرائيلي المستمر (الجزيرة)

Lebanon 24
19-12-2023 | 05:50
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