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مصادر طبية تابعة لـ"حماس": مقتل 214 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين في غزة خلال الساعات الماضية

Lebanon 24
19-12-2023 | 07:30
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