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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يلتقي اليوم ممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة

Lebanon 24
19-12-2023 | 07:50
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