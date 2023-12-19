Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": لا شهداء في الغارتين اللتين نفذتهما طائرات العدو منذ قليل على منطقة اللبونة- أطراف الناقورة بالقطاع الغربي من الجنوب بـ7 صواريخ

Lebanon 24
19-12-2023 | 08:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إطلاق أكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه أهداف إسرائيليّة مقابل أطراف اللبونة في محيط الناقورة
lebanon 24
19/12/2023 17:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يستهدف منطقة ‫البياض‬ والاطراف الجنوبية لبلدة ‫ميس الجبل‬ وأطراف بلدة ‫بليدا‬
lebanon 24
19/12/2023 17:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط عدد من القذائف المعادية عند تلة "العويضة" لجهة بلدة الطيبة واستهداف محيط كنيسة بلدة يارون ومنطقتي حامول واللبونة في أطراف الناقورة
lebanon 24
19/12/2023 17:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي اطراف اللبونة في الناقورة وعلما الشعب واطراف بلدتي طير حرفا والجبين في القطاع الغربي بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155 ملم
lebanon 24
19/12/2023 17:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2023-12-19
09:49 | 2023-12-19
09:31 | 2023-12-19
09:01 | 2023-12-19
08:36 | 2023-12-19
08:34 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24