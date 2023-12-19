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"لبنان 24": انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بنت جبيل وسقوط بقاياه على احد المنازل ما أدى الى إصابة شخص من التابعية السورية ونجله إصابة طفيفة

Lebanon 24
19-12-2023 | 08:20
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