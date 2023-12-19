Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء البريطاني: الحوثيون يستغلون الوضع لمحاولة التصعيد وهذا له تأثير على الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
19-12-2023 | 08:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نريد وقف الحرب الآن.. وهذا ما قاله عن استرداد الأموال التي تحتجزها اسرائيل
lebanon 24
19/12/2023 17:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخزانة الأميركية: حرب الشرق الأوسط يمكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي إذا اتسع نطاقها
lebanon 24
19/12/2023 17:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد لغوتيريش دعم الجهود الأممية لحشد الجهود الدولية لخفض التصعيد
lebanon 24
19/12/2023 17:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعرب عن "أسفه الشديد" لانهيار الهدنة في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/12/2023 17:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2023-12-19
09:49 | 2023-12-19
09:31 | 2023-12-19
09:01 | 2023-12-19
08:36 | 2023-12-19
08:23 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24