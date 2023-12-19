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تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الضبية المسلك الشرقي - الاضرار مادية والعمل جار على معالجة حركة المرور من قبل دراج مفرزة سير جديدة (التحكم المروري)
Lebanon 24
19-12-2023
|
10:23
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