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المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: أشعر بقلق عميق إزاء قتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين بالضفة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-12-2023 | 10:36
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