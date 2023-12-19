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مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت تل جديدة مرجعيون بـ4 قذائف (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
19-12-2023 | 10:44
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