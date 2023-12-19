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مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: إسرائيل تعمل على تطهير الضفة الغربية حتى قبل هجمات 7 تشرين الاول

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:38
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