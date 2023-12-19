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مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن: نُطالب بهدنة إنسانية دائمة تُؤدّي إلى وقف النار وتحرير الرهائن

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:44
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