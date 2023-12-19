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"بوليتيكو" عن مسؤول في البنتاغون: سفن البحرية الأميركية أسقطت 38 مسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين

Lebanon 24
19-12-2023 | 15:39
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