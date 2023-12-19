Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الألمانية: معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تنتهي والسلام المستدام لن يتحقق إلا من خلال حلّ الدولتين

Lebanon 24
19-12-2023 | 16:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية: العمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل وإجبارها على نزع السلاح ضروري لإنهاء معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين (الجزيرة)
lebanon 24
20/12/2023 02:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطانية لـ"سكاي نيوز عربية": ندعم حلّ الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين
lebanon 24
20/12/2023 02:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الألمانية: من المهم أن تتجنب إسرائيل وقوع قتلى مدنيين وأن تلتزم بالقانون الإنساني
lebanon 24
20/12/2023 02:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: سنعمل من أجل حل الدولتين لضمان تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بالحرية والكرامة
lebanon 24
20/12/2023 02:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:20 | 2023-12-19
19:14 | 2023-12-19
19:13 | 2023-12-19
19:00 | 2023-12-19
18:59 | 2023-12-19
18:43 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24