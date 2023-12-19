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موقع والا الإسرائيلي يقول إنّ إسرائيل عرضت على "حماس" إقتراحا بهدنة لمدة أسبوع على الأقل لقاء الإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-12-2023 | 16:38
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