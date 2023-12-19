Advertisement

أخبار عاجلة

بوليتيكو: صاروخ بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار

Lebanon 24
19-12-2023 | 17:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تقرض موريتانيا مبلغاً بقيمة 40 مليون دولار.. من أجل هذا الأمر
lebanon 24
20/12/2023 02:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقذائف دبابات ومعدات أخرى ذات صلة بقيمة 106.5 مليون دولار لـ"إسرائيل" (الجزيرة)
lebanon 24
20/12/2023 02:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم يشكل أمراً ضرورياً لتعزيز استراتيجيات المرونة والتكيف مع التغير
lebanon 24
20/12/2023 02:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية في الإمارات
lebanon 24
20/12/2023 02:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:20 | 2023-12-19
19:14 | 2023-12-19
19:13 | 2023-12-19
19:00 | 2023-12-19
18:59 | 2023-12-19
18:43 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24