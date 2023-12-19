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"بلومبرغ" عن مصادر مطلعة: تخطيط لإجراءات تشل قدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية عبر ضربات على معقل الجماعة

Lebanon 24
19-12-2023 | 17:12
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