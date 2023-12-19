Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس

Lebanon 24
19-12-2023 | 17:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية فلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
20/12/2023 02:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل
lebanon 24
20/12/2023 02:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين
lebanon 24
20/12/2023 02:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط 4 قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون- كحيل وإصابة منزل من دون وقوع إصابات
lebanon 24
20/12/2023 02:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:20 | 2023-12-19
19:14 | 2023-12-19
19:13 | 2023-12-19
19:00 | 2023-12-19
18:59 | 2023-12-19
18:43 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24