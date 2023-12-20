Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تشن هجوما جويا على كييف (العربية)

Lebanon 24
20-12-2023 | 00:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لـ"المرة الخامسة" في كانون الأول... روسيا تشن هجوما جويا على كييف
lebanon 24
20/12/2023 11:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: محاولات تحقيق السلام في أوكرانيا دون روسيا سخيفة وكييف تحظُر إجراء محادثات مع موسكو
lebanon 24
20/12/2023 11:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتّحاد الأوروبيّ يتبنى حزمة عقوبات جديدة ضدّ روسيا (العربية)
lebanon 24
20/12/2023 11:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف: روسيا هاجمت جنوب أوكرانيا بـ42 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية
lebanon 24
20/12/2023 11:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:51 | 2023-12-20
04:47 | 2023-12-20
04:27 | 2023-12-20
04:08 | 2023-12-20
03:54 | 2023-12-20
03:52 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24