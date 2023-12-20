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أخبار عاجلة
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على الاطراف الجنوبية لبلدة يارون
Lebanon 24
20-12-2023
|
03:36
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