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تحليق للطيران الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا العرقوب على علو متوسط

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:00
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تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط
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20/12/2023 14:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
يسجل في هذه الاثناء تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا
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20/12/2023 14:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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20/12/2023 14:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف لطيران الإستطلاع الإسرائيلي فوق مزارع شبعا وقرى حاصبيا والعرقوب تزامناً مع دوي صافرات الانذار في الجليل الاعلى
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20/12/2023 14:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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