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لافروف يؤكد ضرورة إحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي يواجه تحديات كبيرة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:29
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