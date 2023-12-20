Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية سيؤدي إلى سلام دائم

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي: استقرار المنطقة يرتبط بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
20/12/2023 14:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: من حقنا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
20/12/2023 14:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: نخوض معركة الأمة نسعى فيها للتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
lebanon 24
20/12/2023 14:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: نجدد موقفنا بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف
lebanon 24
20/12/2023 14:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:12 | 2023-12-20
07:01 | 2023-12-20
06:59 | 2023-12-20
06:57 | 2023-12-20
06:56 | 2023-12-20
06:54 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24