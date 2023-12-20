Advertisement

أخبار عاجلة

"العربية" عن "هآرتس": صفقة التبادل بعيدة لكن إسرائيل تبرزها لإسكات الضغط الشعبي

Lebanon 24
20-12-2023 | 06:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "علينا تكثيف الضغط" على غزة (العربية)
lebanon 24
20/12/2023 16:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجهاد" تعلن تسليم عدد من المحتجزين لديها من المدنيين الإسرائيليين بإطار صفقة التبادل (الحدث)
lebanon 24
20/12/2023 16:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل الدفعة الثانية من "صفقة التبادل" بين إسرائيل و "حماس".. ما السبب وراء ذلك؟
lebanon 24
20/12/2023 16:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام فلسطينية: زعيما "حماس" و"الجهاد" يبحثان المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
lebanon 24
20/12/2023 16:41:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:40 | 2023-12-20
09:31 | 2023-12-20
09:30 | 2023-12-20
09:24 | 2023-12-20
09:23 | 2023-12-20
08:47 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24