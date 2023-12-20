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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: الحكومة عازمة على اعطاء الموظفين كل الحوافز المالية بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار المالي والنقدي

Lebanon 24
20-12-2023 | 06:53
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