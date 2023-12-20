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إثيوبيا: بناء سد النهضة الإجمالي وصل إلى 94% ومن المقرر الانتهاء من البناء الخرساني في أيلول المقبل (الشرق)

Lebanon 24
20-12-2023 | 06:54
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