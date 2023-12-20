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ميقاتي: نحن في صدد استكمال البحث في طلب المتقاعدين ولاجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم

Lebanon 24
20-12-2023 | 06:56
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ميقاتي: في الاشهر المقبلة ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق عبر الامم المتحدة على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي
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