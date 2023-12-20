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برنامج الأغذية العالمي يعلن وصول أول قافلة مساعدات من الأردن إلى قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
20-12-2023
|
07:55
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