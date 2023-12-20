Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة الإسبانية: سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في لحظة ما من هذه الولاية التشريعية (الجزيرة)

Lebanon 24
20-12-2023 | 09:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسبانية: نؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب (العربية)
lebanon 24
20/12/2023 18:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية لـ"الجزيرة": غالبية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين لم توجه لهم أي تهم من أي نوع
lebanon 24
20/12/2023 18:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني ورئيس الحكومة الإسبانية يحذران من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/12/2023 18:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر يستقبل الرئيس الفرنسي ويعقد معه جلسة مباحثات بشأن مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
20/12/2023 18:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:44 | 2023-12-20
11:36 | 2023-12-20
11:34 | 2023-12-20
11:25 | 2023-12-20
11:23 | 2023-12-20
11:20 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24