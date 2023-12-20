Advertisement

أخبار عاجلة

اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-12-2023 | 10:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا تقول إن الاتحاد الأوروبي "متحيز ومتحامل" في ما يتعلق بطلبها للعضوية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/12/2023 18:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل والولايات المتحدة تختلفان بشأن "مرحلة ما بعد حماس" وآمل في التوصل إلى اتفاق قريباً (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/12/2023 18:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تلفزيون فلسطين: جريحان بقصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف قرب مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/12/2023 18:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي.. اليكم تفاصيله
lebanon 24
20/12/2023 18:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:49 | 2023-12-20
11:44 | 2023-12-20
11:36 | 2023-12-20
11:34 | 2023-12-20
11:25 | 2023-12-20
11:23 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24