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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الإعلان عن إطلاق صاروخيْ دفاع جوي من لبنان باتجاه مروحية للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
20-12-2023 | 11:20
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