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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع لـ"حزب الله" رداً على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
20-12-2023 | 11:34
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