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وزير الخارجية الأميركي: بوتين يلعب على فرقتنا بشأن الوضع في أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
20-12-2023 | 11:36
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