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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 1.8 مليون شخص في قطاع غزة أصبحوا نازحين ونحو 2.4 إنسان يعانون من أجل توفير الغذاء والدواء والماء النظيف

Lebanon 24
20-12-2023 | 12:15
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