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أصوات انفجارات قوية في منطقة الجولان جراء اعتراض الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ (الجزيرة)

Lebanon 24
20-12-2023 | 12:28
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