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وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعمل على اغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل ولن يموتا موتاً طبيعياً

Lebanon 24
20-12-2023 | 14:41
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