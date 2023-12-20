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بلينكن لنظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة (العربية)

Lebanon 24
20-12-2023 | 15:06
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