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أصوات اشتباكات عنيفة في مناطق بين جباليا وتل الزعتر شمالي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-12-2023 | 15:14
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