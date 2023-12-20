Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بالرصاص قوة عسكرية اقتربت من السياج الحدودي في منطقة المطلة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-12-2023 | 16:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تصنيف كل المنطقة بمحيط 1000 متر عن السياج الحدودي مع غزة منطقة قتال (العربية)
lebanon 24
21/12/2023 02:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تم تصنيف كل المنطقة الواقعة على بعد ألف متر عن السياج الحدودي مع غزة "منطقة قتال"
lebanon 24
21/12/2023 02:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف "تاندوم" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
21/12/2023 02:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد أركان الجيش الإسرائيلي: أنا والجيش نتحمل مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في منطقة الشجاعية (الجزيرة)
lebanon 24
21/12/2023 02:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:25 | 2023-12-20
19:10 | 2023-12-20
19:08 | 2023-12-20
19:08 | 2023-12-20
19:00 | 2023-12-20
18:54 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24