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منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث: الصراع في غزة وصل إلى مرحلة مأساوية أخرى مع مقتل 20 ألف شخص (الجزيرة)

Lebanon 24
20-12-2023 | 16:22
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