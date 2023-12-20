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البيت الأبيض: فنزويلا ستفرج عن 20 سجيناً سياسياً فنزويلياً إضافة لروبرتو عبدول وستعلق أوامر اعتقال 3 فنزويليين

Lebanon 24
20-12-2023 | 17:22
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