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يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية: حماس متشددة في مواقفها وتطرح مطالب منفصلة عن الواقع

Lebanon 24
20-12-2023 | 17:28
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