Advertisement

أخبار عاجلة

تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي الأوسط وصولاً لأجواء صور

Lebanon 24
20-12-2023 | 18:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربيّ الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي
lebanon 24
21/12/2023 08:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في أجواء بعلبك على علو مرتفع قبل أن ينكفئ نحو الجنوب الغربي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
21/12/2023 08:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي قصف محيط البستان وأم التوت وألقى قنابل مضيئة في أجواء القطاعين الغربي والأوسط (الوطنية للاعلام)
lebanon 24
21/12/2023 08:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يُحلق في سماء القطاعين الغربي والاوسط وصولًا الى نهر الليطاني ومدينة صور
lebanon 24
21/12/2023 08:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:28 | 2023-12-21
01:19 | 2023-12-21
01:16 | 2023-12-21
00:52 | 2023-12-21
00:42 | 2023-12-21
00:37 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24