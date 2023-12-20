المقاومة الإسلامية: رداً على قيام العدو بإحراق حرج الراهب قام مجاهدونا برمي صواريخ حارقة على احراج برانيت ولن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع اعماله العدوانية ضدها

Lebanon 24