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المرصد السوري: سقوط صاروخين بمحيط قاعدة أميركية بدير الزور أطلقتهما جماعات إيرانية

Lebanon 24
20-12-2023 | 18:28
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